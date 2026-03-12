Síguenos:
Fundación Iguales apunta a la ley antidiscriminación por ataque a Rojas Vade

La Fiscalía investiga como un presunto secuestro con lesiones graves el ataque que mantiene al exintegrante de la Convención Constitucional Rodrigo Rojas Vade en coma inducido y riesgo vital.

El elemento que ha volcado la atención hacia el ámbito legal son los rayados encontrados en sus brazos con la consigna "no más zurdos", lo que activó el monitoreo de organizaciones de derechos humanos ante un posible crimen de odio.

La directora ejecutiva de la Fundación Iguales, María José Cumplido, señaló que estas marcas podrían permitir invocar la ley antidiscriminación, ya que la normativa chilena protege explícitamente la ideología política de las personas, además subrayó que hay “subnotificación de las denuncias dadas las complejidades que tiene esa ley, la cual hemos buscado reformar desde hace más de 10 años”.

