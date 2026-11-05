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Con Osorio en cancha: Crystal Palace empata con Hoffenheim en la Europa League
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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El equipo del chileno Darío Osorio, Crystal Palace, enfrenta al cuadro alemán Hoffenheim en una nueva fecha de la Europa League.
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- Crystal Palace 1-1 Hoffenheim, Segundo tiempo. Selhurst Park.
0-1: 7'; Alexander Prass (HOF); 1-1: 90+2' Daichi Kamada (CRY)