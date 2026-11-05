Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League
Con Osorio suplente: Crystal Palace enfrenta a Hoffenheim en la Europa League
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Sigue el partido en vivo y online por Cooperativa.cl.
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El equipo del chileno Darío Osorio, Crystal Palace, enfrenta al cuadro alemán Hoffenheim en una nueva fecha de la Europa League.
Sigue el partido en vivo y online por Cooperativa.cl:
- Crystal Palace vs. Hoffenheim, 14:45 horas. Selhurst Park.