Montes: Me gustaría que Colo Colo pelee la corona en el partido con nosotros

Clemente Montes, delantero de Universidad Católica, manifestó su deseo de que Colo Colo llegue con opciones de conquistar el título al partido que ambos equipos disputarán en la recta final de la Liga de Primera, luego de convertirse en figura del triunfo 1-0 sobre Universidad de Chile en el clásico estudiantil.

"A mí me gustaría mucho, ojalá que ellos estén peleando la corona en el partido contra nosotros. Y me encantaría porque siento que es un desafío lindo, ellos tendrían harta presión y nosotros yo creo que también. En sí es un lindo espectáculo, así que ojalá se dé y sea así", expresó en conferencia de prensa.

Sobre la posibilidad de visitar el Estadio Monumental en ese escenario, Montes agregó: "Es un lindo estadio donde se llena y eso es espectacular, al final para todos los jugadores es muy lindo y es un lindo partido. Es un clásico y ¿a quién no le gusta jugar un clásico?", comentó.

La lucha por el "Chile 2" y el próximo desafío

El atacante también abordó la pelea por el segundo cupo chileno a la Copa Libertadores 2027, luego de marcar el gol del triunfo sobre Universidad de Chile, resultado que dejó a los "cruzados" a dos puntos de su clásico rival.

"Nos viene un golpe anímico muy importante para lo que se viene. Sabíamos que era un rival directo y teníamos que ganarle y lo hicimos, así que estamos con buenos ánimos. Sabemos que está en nuestras manos el 'Chile 2', así que vamos a competir y dar ese último esfuerzo para lograr ese objetivo", manifestó.

Respecto al encuentro del domingo ante Limache, sostuvo que "queremos clasificar al 'Chile 2', así que este partido es primordial para seguir sumando y ya estamos tomando cartas en el asunto de cómo afrontar a este rival".

Su regreso a la selección chilena

Montes también se refirió a su nominación a la selección chilena para los amistosos ante Colombia, que llegó después de su destacada actuación en el clásico universitario. "Una linda semana y muy contento. Yo creo que es de gran responsabilidad representar al país, así que contento y muy feliz de volver", señaló.

Finalmente, el delantero recordó sus anotaciones ante Boca Juniors en La Bombonera y Universidad de Chile en Claro Arena, dos de sus goles más celebrados de la temporada. "Creo que yo también los he gritado con muchas ganas, sobre todo el de Boca, y este también para qué decir. Ojalá también poder marcar, que sigan las buenas y al final lograr el objetivo, que es lo que más importa en este momento", concluyó.