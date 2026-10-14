¿Cuándo y dónde ver a Crystal Palace de Osorio ante Lyon por la Europa League?

Crystal Palace de Darío Osorio retoma su actividad en el plano internacional este jueves 15 de octubre, jornada en la que visitará a Olympique de Lyon en el Groupama Stadium por la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Europa League.

El partido está programado para las 13:45 horas (16:45 GMT) y será transmitido en televisión por la señal de ESPN 5. En tanto, en streaming se podrá ver a través de la plataforma Disney+ Premium.

El cuadro del volante nacional viene de golear por 4-0 al Lech Poznan de Polonia en su estreno internacional. Eso además de un reciente 3-1 a Nottingham Forest en la Premier League.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos online en Cooperativa.cl.