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Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League

¿Cuándo y dónde ver a Crystal Palace de Osorio ante Lyon por la Europa League?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco del atacante chileno visitará territorio galo por la segunda fecha.

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Crystal Palace de Darío Osorio retoma su actividad en el plano internacional este jueves 15 de octubre, jornada en la que visitará a Olympique de Lyon en el Groupama Stadium por la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Europa League.

El partido está programado para las 13:45 horas (16:45 GMT) y será transmitido en televisión por la señal de ESPN 5. En tanto, en streaming se podrá ver a través de la plataforma Disney+ Premium.

El cuadro del volante nacional viene de golear por 4-0 al Lech Poznan de Polonia en su estreno internacional. Eso además de un reciente 3-1 a Nottingham Forest en la Premier League.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos online en Cooperativa.cl.

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