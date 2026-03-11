¿Cuándo y dónde ver a Midtjylland de Darío Osorio ante Nottingham Forest en la Europa League?

Midtjylland, con el chileno Darío Osorio entre sus principales figuras en el ataque, visitará este jueves a Nottingham Forest, por la ida de los octavos de final de la Europa League.

Los "lobos" vienen de clasificar a la final de la Copa danesa tras eliminar a AGF, club con el que pelea mano a mano la Liga de Dinamarca. El cuadro del formado en Universidad de Chile clasificó de manera directa a esta instancia del certamen europeo.

Por su parte, los ingleses se presentarán al encuentro luego de rescatar un empate de visitante ante Manchester City 2-2 en la pasada jornada de la Premier League. Nottingham llegó a esta fase de eliminación desde los play-off, tras superar a Fenerbahce.

¿Cuándo y dónde ver a Midtjylland frente a Nottingham Forest?

El cotejo entre daneses e ingleses está programado para jugarse este jueves 12 de marzo a las 17:00 horas (20:00 GMT) en el Estadio City Ground.

Podrás ver el encuentro en la transmisión de ESPN en TV Cable; y en streaming en la plataforma Disney+ Premium.

También podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.