Gobierno ordena "ajustar el cinturón" a todos los ministerios

El Gobierno de José Antonio Kast ordenó a todos los ministerios a realizar un recorte del 3% del gasto de cada cartera, como parte de las primeras medidas económicas adoptadas para contrarrestar el déficit fiscal.

La decisión fue anunciada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien ordenó a cada cartera "ajustar el cinturón", para reducir gastos y en paralelo realizar una auditoría, que deberá revisar las cuentas de cada ministerio con reportes directos al Presidente y en coordinación con la cartera de Hacienda.

Desde el Ejecutivo argumentaron que estas medidas responden al déficit fiscal con el que la nueva administración asegura recibió el aparato estatal. En ese contexto, el mandatario afirmó durante su primer discurso en el Palacio de la Moneda que "recibimos un Estado peor de lo que imaginábamos".

El ministro de Cultura, Francisco Undurraga, sostuvo que existe "un gasto excesivo en cultura" y lo atribuyó a "una obsesión del gobierno anterior de señalar que hay que llegar al 1% del presupuesto. Así que recortar sobre un gasto y no sobre una inversión, es mucho más fácil".

Desde el Ministerio de Desarrollo Social, la ministra María Jesús Wulf afirmó que el ajuste no afectará las ayudas estatales y aseguró que "nosotros vamos a reforzar los beneficios sociales".

"Cuando el Estado tiene buenos programas que son eficientes, que tienen impacto, que benefician a la familia, lo que estamos haciendo es llegar de manera oportuna, especialmente con quienes son más vulnerables", afirmo la jefa de cartera.

Tema fronterizo

Sobre las medidas en materia fronteriza, el ministro de Defensa, Fernando Barros, detalló que "el Presidente le dio directrices al comandante en jefe del Ejército para los efectos de que dispusiera de ciertas medidas concretas en el plano físico, tecnológico y también de reforzamiento de contingente y esperamos que la próxima semana esas medidas estén en operación y el Presidente pueda dar la partida".

El subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, precisó que "hay cosas que no se pueden detallar, pero quiero decirles que tengan confianza, que estamos trabajando tanto en la Macrozona Norte como en la Macrozona Sur. Pueden haber estructuras físicas, sin lugar a dudas, pero esas las vamos a enseñar cuando corresponda".