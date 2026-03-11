Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League

¿Cuándo y dónde ver a Real Betis de Manuel Pellegrini ante Panathinaikos por la Europa League?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El equipo del chileno viaja a Grecia para jugar la ida de los octavos de final del certamen.

¿Cuándo y dónde ver a Real Betis de Manuel Pellegrini ante Panathinaikos por la Europa League?
Real Betis, club dirigido por el técnico chileno Manuel Pellegrini, visitará a Panathinaikos este jueves, por el duelo de ida de los octavos de final de la Europa League.

Ambos equipos no registran enfrentamientos previos en este certamen, por lo que este duelo marcará el primero en el historial entre andaluces y griegos.

El equipo de Pellegrini llegó a octavos de la Europa League tras terminar en el cuarto lugar de la fase de liga; el club ateniense, en tanto, eliminó a Viktoria Plzen en los play-offs.

¿Cuándo y dónde ver a Panathinaikos vs. Real Betis?

El encuentro se jugará este jueves 12 de marzo a las 14:45 horas (17:45 GMT), Estadio "Apostolos Nikolaidis", en Atenas. 

La transmisión televisiva será en la señal de cable de ESPN, y en streaming en la plataforma Disney +.

También podrás seguir todos los detalles por el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

