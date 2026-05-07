¿Cuándo y dónde ver la final de la Europa League entre Aston Villa y SC Friburgo?

La ciudad de Estambul, en Turquía, será el epicentro del fútbol europeo cuando acoja la final de la UEFA Europa League en su edición 2025/26, que enfrentará a Aston Villa de Inglaterra y SC Friburgo de Alemania.

El encuentro que definirá al campeón está programado en el Vodafone Park para el miércoles 20 de mayo, a las 15:00 horas de Chile.

Como ha sido habitual a lo largo de todo el certamen, la transmisión oficial para este partido estará a cargo de ESPN, disponible tanto en sus canales de cable como a través de la plataforma de streaming Disney+.

El conjunto inglés selló su paso a la final tras imponerse con autoridad en su serie de semifinales ante Nottingham Forest. Por su parte, SC Friburgo tuvo una ruta más ajustada pero igualmente efectiva, superando a Braga de Portugal con un marcador global de 4-3.

Para quienes deseen seguir el minuto a minuto del encuentro, Cooperativa.cl ofrecerá su Marcador Virtual.