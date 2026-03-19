Europa League: Midtjylland de Osorio fue eliminado tras perder todos su penales ante Nottingham Forest

Midtjylland, equipo del chileno Darío Osorio, quedó eliminado en los octavos de final de la Europa League, tras caer por 1-2 ante Nottingham Forest en Dinamarca, igualar 2-2 en el marcador global y perder de forma increíble, fallando todos su penales, por 1-0 en la tanda contra el club inglés.

El equipo de Osorio comenzó el partido con una ventaja de 1-0 tras ganar en el partido de ida disputado en Inglaterra la semana pasada, por lo que debía aprovechar la localía para defender el resultado.

Sin embargo, el conjunto inglés salió con todo y abrió la cuenta en el minuto 40 tras la anotación de Nicolás Domínguez. En el 52' Ryan Yates marcó el 0-2, que le permitió a los británicos dar vuelta la llave.

Midtjylland respondió en el minuto 69 gracias a la anotación de Martin Erlić, lo que le permitió al equipo del chileno marcar el 1-2 y volver a igualar la llave.

Darío Osorio comenzó como titular y fue sustituido en el minuto 103, cuando ya se disputaba el alargue, antes de los lanzamientos penales.

Finalmente, Midtjylland quedó eliminado del certamen europeo luego de que todos sus lanzadores fallaran sus penales, lo que permitió a Nottingham Forest sellar su clasificación a los cuartos de final.

En cuartos de final, Nottingham Forest enfrentará al ganador de la llave entre Porto y Stuttgart.

Revisa los goles y la tanda de penales a continuación: