Jugador se viralizó en Inglaterra por insólita excusa tras caída de su equipo: La crema facial se corrió de mi cara

Omari Hutchinson, futbolista de 22 años de Nottingham Forest, se viralizó en Inglaterra debido a una insólita declaración tras la derrota de su equipo ante Midtjylland, el club de Darío Osorio, en la ida de octavos de final de la Europa League.

Hutchinson, británico nacionalizado jamaicano, habló con TNT Sports tras el partido en Inglaterra y apuntó a la lluvia como factor clave que afectó el rendimiento del equipo, aunque su excusa sorprendió a los seguidores del club.

"Sí, realmente no podía ver bien. Tenía la crema facial escurriéndose en la cara. Pero sí, fue muy difícil. Las condiciones no eran las mejores", declaró el joven jugador.

Los hinchas en redes sociales reaccionaron de inmediato y la declaración de Hutchinson acaparó portadas en medios sensacionalistas, que apuntaron que el jugador "se arrepentirá de esa excusa el resto de su carrera".