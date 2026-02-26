Los clasificados a octavos de final de la Europa League

Esta semana se completó la ronda de los play-offs de la Europa League, quedando definidos los ocho equipos que se sumarán a los octavos de final, en donde esperan los clubes que clasificaron directo en la fase de liga.

El sorteo, donde se definirán los cruces de octavos, será este viernes 27 de febrero, a las 09:00 horas (12:00 GMT), en la sede de la UEFA, en Nyon, Suiza.

Revisa los 16 equipos clasificados a octavos de final:

Clasificados de la fase de liga:

Olympique de Lyon

Aston Villa

Midtjylland

Real Betis

Porto

Braga

Friburgo

AS Roma

Clasificados de los play-offs: