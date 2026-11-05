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Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League

Osorio inició la jugada que permitió el agónico empate de Crystal Palace en Europa League

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno cazó un balón suelto decisivo en los minutos finales ante Hoffenheim.

Osorio inició la jugada que permitió el agónico empate de Crystal Palace en Europa League
 EFE
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El futbolista chileno Darío Osorio tuvo un activo ingreso en la igualdad 1-1 que Crystal Palace rescató sobre la hora ante Hoffenheim por la cuarta fecha de la Europa League, con una recuperación vital en campo rival.

El seleccionado nacional inició como suplente y su equipo recibió un golpe tempranero como local: Alexander Prass puso el gol forastero a los 7'.

La hora para el hijuelense llegó al minuto 75, cuando reemplazó a Jean-Philippe Mateta. Apenas dos minutos después, su compañero Adam Wharton se fue expulsado al recibir su segunda amarilla por un brazo en alto durante un duelo aéreo.

Osorio trató de de empujar a su equipo y quiso sorprender con un tiro libre y un remate lejano que no encontraron destino.

Sin embargo, sus ganas se vieron recompensadas en el final: A los 90+1' Osorio corrió para ganar un balón suelto luego de la reacción defensiva de Hoffenheim. Luego vino la apertura hacia la derecha, un centro cruzado, el pivoteo de Tyrick Mitchell y el gol de Daichi Kamada.

Gracias a este punto Crystal Palace se mantuvo en zona de dieciseisavos de final, con cinco unidades; a dos de OFI Creta, AC Milan, União Torreense y Jagiellonia Białystok.

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