Metro extenderá su horario hasta las 03:30 del domingo por cierre de la Teletón

El Metro de Santiago informó este jueves que extenderá su horario de servicio hasta las 03:30 de la madrugada de este domingo, con el objetivo de facilitar el regreso de los más de 60 mil asistentes que eventualmente asistirán al Estadio Nacional por el cierre de la Teletón.

En conversación con Lo Que Queda del Día, Pamela Barros, gerenta de Operaciones de Metro, explicó que la medida especial contempla la apertura de 10 estaciones de las Líneas 3 y 6, que permitirán la combinación de pasajeros y tendrán "accesos habilitados principalmente en Quilicura, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña".

"Tenemos personal contratista y personal interno que reforzamos y extendemos, y son jornadas especiales que se abordan para poder entregar este servicio. Lo importante es que se mantendrán las mismas condiciones que en horario normal de funcionamiento, pero hay que considerar que el intervalo de trenes será más holgado a un horario normal", subrayó.

Figueroa también hizo un llamado a los pasajeros a que "puedan planificar su viaje y anticipen, por ejemplo, la carga de sus tarjetas bip! para que tengan saldo suficiente y de esa manera puedan facilitar el ingreso a nuestra red de manera más expedita, y así va fluyendo todo más rápido al interior de las estaciones"

Finalmente, la representante de Metro indicó que 19 estaciones de la red contarán con "cajas auxiliares para apoyar a la causa de la Teletón".