Real Betis denunció "escenario de inseguridad" para sus hinchas en su visita a Braga

Real Betis emitió un comunicado oficial este jueves para condenar los incidentes ocurridos en el acceso al Estadio Municipal de Braga, durante el duelo de ida (1-1) de los cuartos de final de la Europa League ante SC Braga.

El club español calificó como "a todas luces insuficiente" el operativo de seguridad, el cual afectó a más de 1.700 béticos que viajaron a Portugal.

Según detalló la institución, las deficiencias en el ingreso provocaron un escenario de alto riesgo para la integridad física de los aficionados. Debido al colapso en los controles, un gran número de seguidores logró entrar al recinto recién superado el minuto 25 de partido.

Desde el conjunto verdiblanco señalaron que la marcha organizada desde el punto de encuentro no contó con la antelación necesaria por parte de las autoridades lusas, lo que derivó en un "grave colapso".

"La decisión de aglomerar a los béticos en unas escaleras, habiendo zonas mucho más amplias, puso en riesgo su seguridad", denunció el club, agregando que el número de efectivos para los registros fue escaso. Incluso, recalcaron que la situación fue más crítica para las mujeres, ante la falta de personal de seguridad femenino para realizar las revisiones de rigor.

Ante la gravedad de los hechos, Real Betis informó que ya presentó una queja verbal ante los delegados de la UEFA presentes en el estadio —quienes habrían ratificado las falencias del dispositivo— y que reiterará la denuncia por escrito tanto al ente rector del fútbol europeo como a Sporting de Braga.

Pese a los dardos contra la organización local, el club español no eludió la responsabilidad de una minoría de su hinchada. Betis condenó además la "lamentable actitud de algunos aficionados" que intentaron ingresar elementos pirotécnicos al estadio, lo que contribuyó a tensionar el ambiente.

Sin embargo, el comunicado es tajante: "Este elemento no es excusa para tener retenidas a más de 1.700 personas durante una hora y media en condiciones lamentables y altamente peligrosas".