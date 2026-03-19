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Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League

[VIDEO] Ruibal igualó la serie para Real Betis de Pellegrini ante Panathinaikos en la Europa League

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El marcador global quedó 1-1.

[VIDEO] Ruibal igualó la serie para Real Betis de Pellegrini ante Panathinaikos en la Europa League
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El delantero español Aitor Ruibal marcó el 1-0 para Real Betis de Pellegrini ante Panathinaikos, en la vuelta de los octavos de la Europa League y dejó el marcador global de la serie 1-1.

Ruibal aprovechó un rebote, tras un tiro de lejos de Juan "Cucho" Hernández que se estrelló en el travesaño y el balón le quedó a merced para definir con borde interno y batir al golero Alban Lafont. 

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