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[VIDEO] Ruibal igualó la serie para Real Betis de Pellegrini ante Panathinaikos en la Europa League
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Autor: Redacción Cooperativa
El marcador global quedó 1-1.
El marcador global quedó 1-1.
El delantero español Aitor Ruibal marcó el 1-0 para Real Betis de Pellegrini ante Panathinaikos, en la vuelta de los octavos de la Europa League y dejó el marcador global de la serie 1-1.
Ruibal aprovechó un rebote, tras un tiro de lejos de Juan "Cucho" Hernández que se estrelló en el travesaño y el balón le quedó a merced para definir con borde interno y batir al golero Alban Lafont.