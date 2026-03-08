Decidido: Walter Ribonetto será el nuevo director técnico de Everton

Luego de dos exitosos partidos con el interino Davis González, Everton de Viña del Mar tomó una decisión entre sus candidatos y el argentino Walter Ribonetto será su nuevo director técnico.

Como informamos en Cooperativa Deportes, el conjunto viñamarino tiene un acuerdo total con el trasandino, que llegará en las próximas horas al país para firmar su contrato y ser anunciado oficialmente.

Pese a que González hizo despertar al equipo con dos triunfos al hilo, el Grupo Pachuca decidió no mantener al hombre de casa en la banca, optando por Ribonetto desde una terna que también tenía a Ronald Fuentes y Walter Lemma.

La última experiencia del reemplazante de Javier Torrente no es alentadora pensando en la búsqueda de levantar al equipo desde el fondo de la tabla.

Luego de quedar sexto del Apertura peruano con Melgar, en el segundo semestre de 2025 Ribonetto tuvo un magro paso con Godoy Cruz de Argentina, que a la postre descendió a Segunda División.

El exfutbolista dirigió a los mendocinos entre agosto y octubre, con un total de 11 partidos: Ganó solo uno, empató cuatro y perdió seis, incluyendo dos derrotas a manos de Atlético Mineiro en los octavos de final de Copa Sudamericana.