DT de Everton: "El resultado con la U da bronca, no fue para perder por cuatro goles"

Un duro tropiezo sufrió Everton de Viña del Mar en su anhelo por asegurar el cupo de "Chile 2" para la Copa Libertadores 2027, luego de caer inapelablemente por 4-1 ante Universidad de Chile en el Estadio El Teniente, en el compromiso que cerró la fecha 25 de la Liga de Primera.

Pese al abultado marcador, el director técnico de los "ruleteros", Walter Ribonetto, exteriorizó su frustración por la falta de efectividad de sus dirigidos en momentos clave y aseguró que la distancia en la cuenta no reflejó lo visto en el terreno de juego.

"El resultado duele y da bronca, porque no fue tanta la diferencia para perder por cuatro goles. Pero los detalles y las situaciones de gol que uno tiene, hay que convertirlas y evitar que el rival te convierta. Esto sigue", apuntó el estratega argentino en conferencia de prensa.

En su desglose del compromiso, el DT auriazul explicó que "los primeros 30 minutos tuvimos situaciones para convertir ante un rival que no te da ventajas y que te lastima cuando se genera opciones de gol. Nosotros no pudimos convertir las que tuvimos y se dio un partido que no lo esperábamos desde el resultado".

Pese a que la derrota los aleja de la clasificación directa al torneo continental, el adiestrador puso paños fríos y valoró la campaña de su escuadra de cara a la recta final del certamen.

"Tenemos que corregir cosas, pero creo que tampoco está todo mal. Hay cosas muy buenas que viene haciendo el equipo, viene en crecimiento y todavía faltan cinco fechas. Está todo muy parejo en la tabla para ingresar a la Copa Libertadores, que es lo que queremos", insistió.

"El grupo está haciendo un buen torneo y se tiene que valorar eso. Sabíamos que contra la U teníamos la posibilidad de sumar tres puntos claves, pero la opción todavía está latente", concluyó con optimismo.