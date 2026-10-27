Luego del tornado categoría EF-2 que afectó ayer a la comuna de Requínoa (Región de O'Higgins), el especialista en prevención de riesgos Luis Salamanca desmitificó que Chile sea inmune a este tipo de fenómenos y entregó recomendaciones sobre cómo actuar ante la ocurrencia de uno, ya sea estando en el hogar o transitando en alguna ruta.

En conversación con Una Nueva Mañana, el ingeniero aclaró que si bien los huracanes están descartados en el país por razones geológicas y geográficas, "Chile siempre ha tenido registros tornádicos. Lamentablemente, es un fenómeno que llegó para quedarse".

"Hay que entrenar a la población desde los colegios, desde la cultura de la casa. La mejor manera de poder prevenir, más allá de los cambios de infraestructura, es la cultura familiar", enfatizó en Cooperativa.

LEER ARTICULO COMPLETO