Luego del tornado categoría EF-2 que afectó ayer a la comuna de Requínoa (Región de O'Higgins), el especialista en prevención de riesgos Luis Salamanca desmitificó que Chile sea inmune a este tipo de fenómenos y entregó recomendaciones sobre cómo actuar ante la ocurrencia de uno, ya sea estando en el hogar o transitando en alguna ruta.
En conversación con Una Nueva Mañana, el ingeniero aclaró que si bien los huracanes están descartados en el país por razones geológicas y geográficas, "Chile siempre ha tenido registros tornádicos. Lamentablemente, es un fenómeno que llegó para quedarse".
"Hay que entrenar a la población desde los colegios, desde la cultura de la casa. La mejor manera de poder prevenir, más allá de los cambios de infraestructura, es la cultura familiar", enfatizó en Cooperativa.