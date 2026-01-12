¿Cuándo y dónde ver a Everton contra Independiente en la Serie Río de La Plata?

Everton tendrá un gran primer desafío de pretemporada al enfrentarse a Independiente de Argentina, en el marco del torneo amistoso Serie Río de la Plata, que se desarrolla cada año en Uruguay con diversos clubes sudamericanos.

Los "ruleteros" aparecieron en el cuadro a última hora tras la baja de Millonarios, elenco que en principio iba medirse con el cuadro rojo donde militan los chilenos Felipe Loyola, Luciano Cabral, Lautaro Millán y Pablo Galdames. Finalmente los colombianos decidieron jugar con Boca Juniors.

El encuentro entre viñamarinos y trasandinos tendrá lugar este martes 13 de enero a las 21:00 horas (00:00 GMT) en el Estadio Parque Viera de Montevideo.

La transmisión del encuentro será exclusiva vía streaming en el plan premium del servicio Disney+; situación que corre para todos lso duelos de la Serie Río de La Plata.