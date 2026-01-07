Everton confirmó el regreso de la "Noche Oro y Cielo" para presentar a su plantel 2026

Los hinchas de Viña del Mar ya tienen fecha para el reencuentro con su equipo. Everton utilizó sus redes sociales este miércoles para oficializar el retorno de su evento más emblemático de pretemporada: La "Noche Oro y Cielo".

La institución "ruletera" programó la cita para el próximo 17 de enero en el Estadio Sausalito. La jornada servirá para presentar en sociedad al plantel profesional masculino que defenderá la camiseta auricielo durante los desafíos del 2026 con un amistoso ante Deportes Limache.

"¡La Noche Oro y Cielo está de vuelta! Nos reencontramos para vivir una de las jornadas más emblemáticas de la historia evertoniana", destacó el club en su publicación, invitando a sus fanáticos a llenar el recinto deportivo.

Se espera que en los próximos días Everton entregue más detalles sobre la venta de entradas y el horario de inicio del espectáculo.

El equipo auriazul también sostendrá un amistoso ante Independiente de Avellaneda, en Uruguay, por la Copa Serie Río de La Plata.