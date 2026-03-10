Everton oficializó a Walter Ribonetto como su nuevo entrenador

Everton de Viña del Mar anunció la llegada de Walter Ribonetto como su nuevo entrenador para la temporada 2026, con el objetivo de revertir el complejo momento que atraviesa el conjunto "ruletero" en la tabla de posiciones.

El argentino de 51 años dirigió al club peruano Melgar, además de a los conjuntos argentinos Talleres de Córdoba y Godoy Cruz.

El club "Oro y Cielo" informó que Ribonetto arriba a Viña del Mar junto a su cuerpo técnico para dirigir al equipo hasta el término de la temporada 2026.

Everton se ubica penúltimo en la tabla de posiciones con seis unidades, tras sumar dos triunfos y cuatro derrotas, resultados que provocaron la salida de su extécnico Javier Torrente.