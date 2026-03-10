Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago18.5°
Humedad57%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Relaciones Exteriores | Brasil

Flávio Bolsonaro acusó a Lula de "intolerante" por no asistir a investidura de Kast

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Según el senador derechista, el presidente brasileño "no consigue convivir con quien piensa diferente", y su decisión de cancelar el viaje a Chile refleja "odio".

Flávio Bolsonaro acusó a Lula de
 EFE (archivo)

La decisión de última hora fue adoptada por Lula un día después de que el hijo de Bolsonaro confirmara su asistencia al cambio de mando.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, principal candidato de la derecha a las elecciones de octubre, acusó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva de "transbordar intolerancia" por cancelar su asistencia a la investidura del chileno José Antonio Kast.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien sí participará en la ceremonia, dijo en una entrevista con el canal de televisión brasileña Band que Lula "no consigue convivir con quien piensa diferente" y que su decisión de cancelar el viaje a Chile refleja "odio".

"Él prefiere aproximarse de países donde hay grupos terroristas dominando, prefiere participar en solemnidades donde jefes de países no respetan los derechos humanos", declaró, en referencia a la posición crítica de Lula con las acciones de Israel y EE.UU. en Irán y Palestina.

El gobierno brasileño no ha explicado los motivos de la cancelación de la presencia del líder progresista en la investidura, en la que estará representado por el canciller Mauro Vieira.

Más allá de la distancia ideológica que separa a Lula de Kast, el brasileño lo felicitó en diciembre tras su victoria electoral, y aseguró que seguiría trabajando en favor de un "fortalecimiento" de las relaciones bilaterales.

Ambos líderes tuvieron una reunión de una hora el pasado 28 de enero en Ciudad de Panamá, al margen del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.

Pese a la falta de explicación oficial, la cancelación de último minuto, que sorprendió a parte de la delegación presidencial brasileña que ya se encontraba en Chile, sucede después de que Flávio Bolsonaro anunciara su asistencia a la ceremonia.

El senador es, por ahora, el principal rival de Lula en las elecciones, y el apoyo a su candidatura ha ido creciendo en las últimas encuestas de opinión, hasta situarse en un empate técnico con el actual mandatario.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada