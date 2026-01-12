Everton oficializó la continuidad de uno de sus pilares hasta 2028

Everton continúa trabajando en mejorar su plantel para evitar pasar las penas que vivió durante la última temporada, por lo que este lunes oficializó la continuidad del defensor uruguayo Hugo Magallanes.

El charrúa arribó este 2025 a la tienda viñamarina cedido desde Racing de Montevideo y, tras su continuidad, el elenco de la Ciudad Jardín optó por hacerle un contrato hasta fines de 2028.

En su primer año con el "Ruletero", Magallanes se alzó como una pieza fija en la retaguardia, disputando un total de 25 partidos oficiales entre el Campeonato Nacional, Copa Chile y Copa Sudamericana.

Con esto, Javier Torrente mantendrá en la zaga a un jugador que se suma a las incorporaciones ya oficializadas de los laterales Vicente Fernández y Cristopher Barrera, además del portero Esteban Kirkman.