Más de 50 locales afectados por incendio en la Vega Central

Más de 50 locales están, por el momento, afectados a raíz de un incendio originado en la Vega Central, en la comuna de Recoleta.

La emergencia se originó en la madrugada en la esquina de las calles Salas con Lastra, y movilizó al menos a 16 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que incluso tuvieron apoyo de personal de Bomberos de La Granja, de Ñuñoa y del Cuerpo Metropolitano Sur.

Si bien hubo dificultades de acceso al lugar del siniestro y problemas en el funcionamiento de grifos de agua -teniendo que combatir las llamas con ayuda de camiones aljibes-, el incendio se encuentra circunscrito.

"Tenemos foco principalmente en tres naves que se afectaron, con un total de 54 locales comerciales afectados por el fuego. Las llamas ya están circunscritas, pero queda terminar la labor en el centro de la nave porque todavía hay locales con fuego, aunque sin peligro de propagación", dijo el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Juan Pablo Slako.

"Las mismas máquinas que llegaron al principio generaron un cuello de botella en las calles y algunos grifos no respondieron bien", agregó.