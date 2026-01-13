Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Everton

Sebastián Sosa Sánchez renovó su vínculo con Everton de Viña del Mar

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero charrúa continuará vistiendo la camiseta "oro y cielo".

Everton anunció a través de sus redes sociales la renovación del delantero uruguayo Sebastián Sosa Sánchez para la temporada 2026, donde disputarán la Liga de Primera, Copa de La Liga y Copa Chile.

El atacante charrúa disputó 15 encuentro con la camiseta del conjunto "oro y cielo", donde marcó 6 tantos y repartió dos asistencias, siendo una pieza clave en la ofensiva.

Por el momento el conjunto de Viña del Mar ha anunciado las renovaciones de Hugo Magallanes, Ignacio González, Julián Alfaro y las incorporaciones de Vicente Fernández, Christopher Barrera, Esteban Kirkman y Braian Martínez.

