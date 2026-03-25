Duelo de Leyendas se postergó hasta nuevo aviso

La organización del evento Duelo de Leyendas informaron este miércoles la postergación de la cita que estaba programada para los días 27, 28 y 29 de marzo en el Estadio Claro Arena.

A través de un comunicado, la organización explicó que la decisión responde a "situaciones de fuerza mayor" que obligan a realizar ajustes y reestructurar la planificación, con el fin de resguardar los estándares de calidad prometidos originalmente.

¿Qué pasa con las entradas?

Respecto a los tickets ya adquiridos, se informaron los siguientes pasos a seguir:

Devolución de dinero: El proceso comenzará este jueves 26 de marzo al mediodía a través del sitio web de Punto Ticket. El plazo para solicitar el reembolso se extenderá hasta el 26 de abril.

Beneficio por conservar el ticket: Quienes decidan no solicitar la devolución, recibirán una entrada adicional (2x1) por cada ticket adquirido, la cual será válida para la nueva fecha del evento. Los detalles de este beneficio se entregarán una vez finalizado el proceso de devoluciones.

La nueva programación del evento será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales de la organización.