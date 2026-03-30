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El recuerdo de Igor Ochoa ante la partida de Félix Landa

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
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Félix Landa, exfutbolista de Unión Española, falleció recientemente a sus 88 años y el panelista de Cooperativa Deportes Igor Ochoa le dedicó un emotivo recuerdo, destacando su trayectoria en el cuadro hispano: "Para quienes crecimos con estos jugadores, siempre que se va uno es una merma anímica porque están en la vida de uno. Eran futbolistas que a ratos llevaban el juego a una expresión de espectáculo y de divertimento".

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