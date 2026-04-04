El tenista chileno Alexander Cataldo, reciente campeón del Chile Open y medallista nacional en los Juegos Parapanamericanos, conversó con Cooperativa en las Tardes Deportivas, donde abordó su presente en el circuito y sus próximos desafíos, y afirmó que “quiero convertirme en uno de los mejores tenistas de la historia de Chile, es lo que yo anhelo en mi categoría”. Además, apuntó que su siguiente objetivo es subir en el ranking para clasificar a Roland Garros.

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