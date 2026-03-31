Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, conversó con Cooperativa sobre cómo realizar la Operación Renta 2026 en el Servicio de Impuestos Internos (SII) usando el Formulario 22, consolidando ingresos, retenciones, créditos y beneficios tributarios.

El experto apuntó que "la declaración de renta no afecta a la mayor parte de los contribuyentes, porque quienes están obligados a presentar declaración, en términos generales, son aquellas personas que durante el año 2025 tuvieron rentas o ingresos sobre los 11.265.804 pesos bruto".

Asimismo, señaló que el SII realiza una propuesta que debe ser verificada por los usuarios porque "muchas veces se producen errores. Desde el punto de vista legal, la obligación de declarar es del contribuyente. No es una obligación del Servicio entregar una propuesta (…) Ahí uno va a ver todo aquello que distintos terceros informaron respecto de uno y tiene que cotejar que básicamente las cifras cuadren. Muchas veces, por ejemplo, imagínese que agregaron un cero, la persona que estaba haciendo la declaración en la empresa, y entonces aparecen ingresos sobredeclarados, o podría ser subdeclarados".

El plazo para realizar la declaración es hasta el 30 de abril.

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