Humberto Suazo y Fabián Estay ingresarán al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

Por medio de sus canales oficiales, el Salón de la Fama del Fútbol internacional anunció el ingreso de los exseleccionados chilenos Humberto Suazo y Fabián Estay, tras la votación realizada por un comité de la entidad domiciliada en México.

Ambos mundialistas nacionales quedaron entre 18 elegidos para integrar la Generación 2026, cuya investidura se realizará en el mes de noviembre con una ceremonia en la sede del organismo, que también funciona como museo.

Suazo y Estay se suman a Iván Zamorano y Rodrigo "Pony" Ruiz (nacionalizado mexicano); miembros de la clase 2024, y a Osvaldo "Pata Bendita" Castro, investido en 2025.

Fuera del amplio apartado "nacional" de mexicanos que elige el Salón de la Fama cada año, también se escogió en la categoría internacional a Thierry Henry, Alessandro del Piero, Bebeto, Miroslav Klose, Fernando Torres, Davor Suker, Teófilo Cubillas y Sócrates, además de la japonesa Homare Sawa como parte de la sección femenina.

"Chupete" Suazo utilizó su cuenta de Instagram para demostrar su felicidad por el reconocimiento recibido en México, país donde ya era leyenda de la liga por sus años como goleador de Monterrey.

"Me siento honrado por formar parte de la 14.ª generación del Salón de la Fama del Fútbol Internacional. Gracias a todos los que votaron, valoraron y apoyaron mi carrera en este deporte. Lo recibo con orgullo y agradecimiento", indicó el mundialista y goleador de las Clasificatorias Sudáfrica 2010.

San Luis de Quillota, equipo que tiene a Suazo como DT, también celebró su elección: "Ídolo con cada camiseta que vistió y en cada cancha donde marcó: desde Quillota a los grandes estadios. Nos enorgulleces, Humberto. Felicitaciones por tu inducción. Orgullo nacional y del pueblo canario".

Estay, mundialista en Francia 1998, también manifestó su alegría con un mensaje a través de redes sociales.

"Gracias a todos los que votaron para ser incluido en el Salón de la Fama. Estoy honrado y feliz por este reconocimiento a mi trayectoria de 22 años. Gracias a todos los clubes que me permitieron vestir sus colores", expuso el actual comentarista, radicado en México.