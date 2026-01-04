Estrella de Chelsea Sam Kerr se lució con esmoquin en su matrimonio
Estrella de Chelsea Sam Kerr se lució con esmoquin en su matrimonio
Sam Kerr, estrella de Chelsea, contrajo matrimonio con la también futbolista estadounidense Kristie Mewis. Lo que más llamó la atención de los seguidores y las redes sociales fue el esmoquin negro que decidió utilizar la delantera australiana.
