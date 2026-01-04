Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago17.6°
Humedad74%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Estrella de Chelsea Sam Kerr se lució con esmoquin en su matrimonio

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Sam Kerr, estrella de Chelsea, contrajo matrimonio con la también futbolista estadounidense Kristie Mewis. Lo que más llamó la atención de los seguidores y las redes sociales fue el esmoquin negro que decidió utilizar la delantera australiana.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados