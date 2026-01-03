Síguenos:
Decenas protestan frente a la Embajada de EE.UU. en Chile contra la captura de Maduro

Alrededor de 30 personas se manifiestan este sábado frente a la Embajada de Estados Unidos en Chile, ubicada en la comuna capitalina de Las Condes, para expresar su rechazo al ataque de Washington en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro.

"Estamos en contra de la acción de vulnerar la soberanía venezolana", indicaron algunos de los manifestantes, quienes se mantienen de forma pacífica tras las vallas de seguridad.

El amplio contingente de Carabineros ha logrado mantener el orden en el sector de la Av. Andrés Bello, permitiendo que las protestas y las declaraciones diplomáticas se desarrollen sin incidentes mayores.

