Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago27.8°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Exfutbolistas

Susto superado: Roberto Carlos abandonó el hospital

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El campeón del mundo y leyenda de Real Madrid abandonó el hospital este viernes. El exlateral fue sometido a una angioplastia luego de que se le detectara una obstrucción coronaria en exámenes de rutina.

Susto superado: Roberto Carlos abandonó el hospital
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El mundo del fútbol respira aliviado. Roberto Carlos, exjugador de la selección de Brasil y leyenda de Real Madrid, recibió este viernes el alta médica y abandonó el centro asistencial donde permanecía internado desde el 29 de diciembre, tras someterse a una cirugía de corazón.

"Agradezco a todo el equipo médico por la atención, el cuidado y acompañamiento en este período", publicó el actual embajador del club merengue en sus redes sociales, acompañando el mensaje con una fotografía en la que aparece sonriente junto a los profesionales que lo atendieron en el Hospital Vila Nova Star de São Paulo.

Procedimiento exitoso

El histórico lateral izquierdo ingresó al recinto el pasado lunes. Durante unos exámenes de rutina, los doctores detectaron una obstrucción coronaria, por lo que recomendaron realizar una angioplastia de inmediato. Según el boletín médico, el procedimiento se llevó a cabo "con pleno éxito y sin intercurrencias", evolucionando el paciente de forma satisfactoria, estable y sin síntomas posteriores.

Roberto Carlos, quien se retiró oficialmente en 2012, es considerado uno de los mejores en su puesto en la historia. Brilló durante 11 años en Real Madrid, ganando tres Champions League, y se coronó campeón del mundo con Brasil en 2002, además de defender las camisetas de Palmeiras y Corinthians en su país natal.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada