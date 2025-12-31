Roberto Carlos quedó hospitalizado tras sufrir un problema cardiaco

El brasileño Roberto Carlos, exjugador de Real Madrid y de la selección, permanece ingresado en una clínia de São Paulo tras ser sometido a una intervención por un problema cardiaco, ocurrido mientras se encontraba de vacaciones en la ciudad.

El exlateral zurdo, que militó en el club blanco entre 1996 y 2007, se sometió a una prueba en una pierna en la que pacedía un trombo y se le detectó un problema en el funcionamiento del corazón, lo que motivó una rápida intervención.

Por lo pronto, el actualmente embajador de Real Madrid está fuera de peligro, pero como es preceptivo en estos casos, seguirá en observación al menos durante las próximas 48 horas para comprobar que su evolución sea positiva.

Considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, Roberto Carlos fue campeón mundial con la selección brasileña en 2002, logró dos Copas Américas y una Copa Confederaciones, así como tres Ligas de Campeones, cuatro ligas españolas y dos copas intercontinentales.