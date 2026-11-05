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Tópicos: Deportes | Fútbol | Exfutbolistas

[VIDEO] PDI reveló imágenes del exfutbolista Francisco Huaiquipán detenido

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El rostro del otrora jugador fue difuminado por la propia policía.

[VIDEO] PDI reveló imágenes del exfutbolista Francisco Huaiquipán detenido
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La Policía de Investigaciones (PDI) reveló este jueves imágenes del exfutbolista Francisco Huaiquipán, quien ayer miércoles fue detenido en Los Vilos tras imputaciones de violación y acoso sexual en contra de tres personas.

En el video se ve al jugador aunque su rostro fue difuminado por la propia PDI.

Recordar que el otrora jugador de Colo Colo fue detenido en la Región de Coquimbo, tras lo cual la Fiscalía Sur informó que será formalizado por los delitos de abuso sexual y violación reiterada contra tres víctimas, quienes eran menores de edad al momento de los hechos.

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