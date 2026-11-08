Barcelona remontó ante Atlético de Madrid y se afianzó como líder en España

FC Barcelona consiguió una importante victoria por 2-1 ante Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano, por la duodécima fecha de la liga española, gracias a un doblete de Fermín López que le permitió remontar el marcador y consolidarse en el primer lugar de la clasificación.

El equipo dirigido por Diego Simeone abrió la cuenta a los 9 minutos mediante Giuliano Simeone, quien aprovechó una habilitación de Julián Alvarez para superar al arquero Joan García. Sin embargo, el conjunto catalán reaccionó y encontró la igualdad a los 44', cuando Fermín López conectó un potente zurdazo que dejó sin opciones a Jan Oblak.

En el complemento, Barcelona tomó el control del encuentro y consiguió dar vuelta el resultado a los 66 minutos, cuando Fermín volvió a aparecer en el área rival y definió tras recibir una asistencia de Lamine Yamal. Atlético de Madrid buscó recuperar la igualdad en el tramo final, pero la defensa visitante logró sostener la ventaja.

Con este triunfo, el conjunto dirigido por Hansi Flick, que venía de superar a Aston Villa por la Liga de Campeones, alcanzó 33 puntos y se mantuvo como líder del campeonato, tres unidades por encima de Real Madrid, que suma 30. Atlético de Madrid, en tanto, quedó tercero con 26 puntos.