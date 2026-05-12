FC Barcelona estudia acciones legales por acusaciones de Florentino Pérez

FC Barcelona informó que estudia emprender acciones legales contra el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, luego de que el dirigente acusara a la institución catalana de "corrupción", de "enriquecer a los árbitros" y de salir "siempre beneficiado" por los jueces, en alusión al caso Negreira.

"En referencia a la rueda de prensa convocada por el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, informamos de que nuestro departamento legal está estudiando detenidamente sus manifestaciones y acusaciones. En estos momentos se están analizando las mismas y valorando los próximos pasos a seguir", señaló la entidad azulgrana en un comunicado.

La reacción de FC Barcelona llegó después de que Pérez anunciara que presentará ante la UEFA un dossier de 500 páginas sobre el caso Negreira, al que calificó como "el mayor caso de corrupción de la historia del fútbol".

"El Barça siempre sale beneficiado, pero hay otros equipos que también han salido perjudicados y me lo cuentan a mí. A ver si somos serios y la UEFA mete mano, porque no puede consentir que el fútbol más importante esté en manos de una corrupción 20 años pagada", sostuvo el presidente de Real Madrid.

El caso Negreira investiga los pagos que FC Barcelona realizó durante años a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Arbitros.

La Fiscalía sospecha que los pagos, superiores a siete millones de euros entre 2001 y 2018, pudieron tener como objetivo influir en el estamento arbitral, mientras el club catalán sostiene que correspondían a informes y asesoramiento técnico sobre árbitros.