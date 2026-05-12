Javier Olivares tachó de "paupérrimo" el trabajo de Fiscalía tras liberación de supuestos agresores

El Juzgado de Garantía de Limache (Región de Valparaíso) decretó este martes las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas para los dos hombres detenidos ayer por la presunta golpiza al diputado Javier Olivares (Partido de la Gente) y a uno de sus asesores.

El incidente ocurrió la noche del sábado, durante la fiesta de aniversario del Club Deportivo Montevideo, en la comuna de Olmué.

La Fiscalía formalizó cargos contra los sujetos por los delitos de atentado contra la autoridad y lesiones menos graves.

A pesar de que la parte querellante solicitó la prisión preventiva, el tribunal decretó "las medidas cautelares propuestas por el Ministerio Público, consistentes en arraigo nacional y prohibición absoluta de aproximarse a las víctimas mientras dure la investigación", detalló el fiscal Rodrigo Lippi.

Olivares tachó de "paupérrimo" el trabajo de la Fiscalía y negó versión del club: "Nunca he bebido"

El caso presenta dos relatos opuestos sobre su origen: mientras, Olivares sostiene que fue atacado "cobardemente" por la espalda por motivos políticos, al asegurar que sus agresores gritaron consignas como "la izquierda siempre vive", el Club Deportivo Montevideo emitió hoy un comunicado donde negó que el diputado fuera invitado a la celebración y sugirió que este "se encontraba bajo los efectos del alcohol", lo que habría provocado un altercado con una mujer y la posterior reacción de su cónyuge.

Tras conocerse la resolución judicial, el parlamentario manifestó a la salida del tribunal que el trabajo de la Fiscalía "es bastante paupérrimo".

"El mensaje es claro hoy día para la ciudadanía: vaya y péguele a cualquier persona que no les va a pasar absolutamente nada", afirmó el militante del PDG.

Asimismo, desmintió tajantemente haber consumido alcohol: "Nunca en mi vida he bebido. No tomo alcohol. Por tanto, eso es falso. Aquí hay una luz de encubrir a estos delincuentes; una luz, por supuesto, de que no cierren el club".

Defensa señaló "notables inconsistencias" en la denuncia

La defensa de los imputados, representada por el abogado Felipe González, argumentó que existen "notables inconsistencias que habían entre las declaraciones de quienes se dicen ser víctimas el día de hoy y los resultados de las mismas".

Según el jurista, las lesiones no coinciden con la gravedad de los ataques denunciados: "Relatan haber sido golpeados en el suelo o pateados en el suelo. Sin embargo, no tienen nada más que una lesión leve a nivel del rostro".

González también cuestionó la calidad de invitados de Olivares y su equipo, pues "hay un comunicado público por parte del club de fútbol diciendo que nadie los invitó y, de hecho, tan así es que está el voucher del pago de la entrada".

Finalmente, el defensor descartó la hipótesis de una represalia política: "Señalan que supuestamente esto sería una suerte de vendetta por parte de la izquierda en contra de alguna particular posición respecto del diputado. No lo creo".

El tribunal determinó una plazo de 120 días para realizar diligencias investigativas.