Corte ordena pagar $150 millones por pensión de viudez a mujer que mandó a matar a su esposo

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas ordenó devolver la pensión de montepío a una mujer condenada a 20 años de cárcel por parricidio, decisión que además obliga al Estado a pagar cerca de $150 millones acumulados desde 2017.

Según lo informado por Las Últimas Noticias, la Caja de Previsión de la Defensa Nacional deberá entregar a Irma Ovalle Oyarzún el dinero correspondiente a la pensión de su esposo, un exsuboficial mayor del Ejército.

El fallo señala que los pagos deben contarse desde el 27 de julio de 2017, cuando la mujer pidió por primera vez este beneficio, el que en ese momento fue rechazado.

El caso se remonta a 2013, cuando fue condenada por encargar el asesinato de su marido. Por eso, se aplicó la figura de "indignidad" para negarle la pensión, aunque su defensa explicó que esa condición no se aplica automáticamente solo por una condena penal.

En ese contexto, el tribunal concluyó que no existía una decisión de un tribunal civil que declarara esa indignidad, lo que es necesario para quitar el derecho al beneficio. Por eso, ordenó revertir la decisión anterior y devolver la pensión.

La corte también estableció que la mujer puede recibir este pago de forma mensual y de por vida, pese a que sigue en prisión y le quedarían cerca de cinco años de condena.

Durante el caso, la defensa sostuvo además que la mujer habría sido víctima de violencia intrafamiliar por parte de su esposo, antecedentes que fueron considerados en la revisión.

Especialistas explicaron que la indignidad para heredar debe ser declarada por la justicia civil y que, si eso no ocurre, la persona mantiene su derecho a recibir la herencia o beneficios como esta pensión.