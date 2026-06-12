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Tópicos: Deportes | Fútbol | FC Barcelona

FC Barcelona inició acciones contra Florentino Pérez por sus dichos sobre el caso Negreira

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El club presentó una demanda de conciliación previa a una eventual querella por calumnias.

FC Barcelona inició acciones contra Florentino Pérez por sus dichos sobre el caso Negreira
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FC Barcelona presentó una demanda de conciliación contra el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, como paso previo a una posible querella por un delito de calumnias.

La acción apunta a declaraciones realizadas por Pérez en mayo, cuando acusó al club catalán de "corrupción", de "enriquecer a los árbitros" y de salir "siempre beneficiado" por los colegiados, en referencia al caso Negreira.

Barcelona sostuvo que busca que el dirigente madridista se retracte de manifestaciones que, según la institución, fueron realizadas con conocimiento de su falsedad y resultan ofensivas para la imagen del club.

El caso Negreira investiga los pagos realizados por Barcelona a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, mientras el club defiende que correspondían a informes y asesoría técnica arbitral.

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