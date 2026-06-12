Alcalde de Lampa se reunió con Azul Azul: "Hay conversaciones que vale la pena impulsar"

Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, recibió en las instalaciones del CDA al alcalde de Lampa, Jonathan Opazo, en una cita que llamó la atención luego de que el jefe comunal abriera la puerta a recibir la construcción del ansiado estadio propio.

"Hoy nos visitó el alcalde de Lampa, Jonathan Opazo, a quien le habíamos solicitado una reunión por ley del lobby. Con el edil nos reunimos para analizar opciones de colaboración en conjunto y, además, compartió con nuestro plantel masculino", anunció el club en sus redes sociales.

Opazo, en tanto, también uso su cuenta personal en Instagram para comentar la cita, aunque sin referirse a un eventual futuro recinto.

"Hay conversaciones que vale la pena impulsar. Hoy visitamos el Centro Deportivo Azul para sostener una reunión de trabajo junto a Azul Azul, en una instancia marcada por el diálogo, el intercambio de experiencias y la búsqueda de puntos de encuentro", expresó el político.

"Creemos en el valor de las alianzas público-privadas como una herramienta para generar nuevas oportunidades y ampliar horizontes para nuestras comunidades", añadió.

"Agradecemos la recepción y la disposición para seguir explorando iniciativas que, de concretarse, podrían traer buenas noticias para Lampa. Seguimos trabajando con una convicción clara: abrir puertas, generar vínculos y buscar oportunidades para nuestros vecinos y vecinas", finalizó.