Flick y el triunfo en la Supercopa: Jugamos con el estilo Barcelona y estoy muy orgulloso

El alemán Hansi Flick, entrenador de Barcelona, manifestó su orgullo por la forma en que su equipo ganó la final de la Supercopa de España a Real Madrid, este domingo en Arabia Saudita.

"Cuando juegas una final contra Real Madrid y ganas se siente muy bien. Jugamos como quisimos jugar, con el estilo Barça, y estoy muy orgulloso de mi equipo", dijo en rueda de prensa.

"Jugamos fantástico, controlando el balón y el juego. Sufrimos, pero, al final, jugamos a nuestro estilo. Ellos tienen calidad y no fue fácil pero luchamos juntos como equipo y fue algo bonito de ver", añadió.

Flick, sin embargo, evitó comparar con 2025, cuando la conquista de la Supercopa sirvió como impuso en una compleja temporada.

"Son situaciones totalmente diferentes. El año pasado estábamos algunos puntos por detrás, y ahora estamos por delante. Lo que tenemos que hacer es jugar como jugamos hoy Tengo un buen sentimiento con el equipo, los jugadores desde la banca fueron muy importantes para nosotros", contestó.

Por otro lado, Flick ponderó la figura del brasileño Raphinha en su equipo, autor de un doblete en la final contra Real Madrid y nombrado jugador más valioso.

"Tiene una mentalidad increíble. Es dinámico y afecta a todo el equipo. Fallo la primera oportunidad pero no la segunda, marcó y nos dio confianza", ensalzó.