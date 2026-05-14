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Tópicos: Deportes | Fútbol | FC Barcelona

"Incitar al odio": Israel reaccionó a gesto de Yamal en celebración de FC Barcelona

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El joven futbolista ondeó la bandera de Palestina durante la multitudinaria celebración por las calles de la capital catalana.
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La celebración de cinco horas del plantel de FC Barcelona por las calles de la capital catalana terminó convirtiéndose en el epicentro de una controversia política internacional que tiene como protagonista a la joven estrella del cuadro culé, Lamine Yamal.

Durante el recorrido, un aficionado le entregó una bandera palestina al jugador, quien no dudó en tomarla y ondearla ante los miles de hinchas presentes. Posteriormente, el propio futbolista compartió en sus redes sociales fotografías del momento, capturadas por los seguidores.

El gesto de Yamal provocó reacciones inmediatas y radicalmente opuestas. Mientras que el Gobierno palestino agradeció el apoyo del deportista a través de sus canales oficiales con emojis de corazones, desde Israel la respuesta fue de dura condena.

Es así como este jueves, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, arremetió contra el jugador a través de un mensaje en español en la red social X (anteriormente Twitter).

"Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio", sentenció el secretario de Estado, quien pidió una explicación del club.

Katz no solo apuntó al futbolista, sino que interpeló directamente al club azulgrana: "Un club grande y respetado como el Barça debe desmarcarse de estas declaraciones y dejar claro que no hay lugar para la incitación ni el apoyo al terrorismo".

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