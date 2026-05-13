Dos grupos de bailarinas -"Las Chicas Doradas" y "Las Bandidas"- estaban sobre el escenario del Arena Corner Sport de Chichuhua, acompañando con sus coreografrías la música de Los Rieleros del Norte, reconocida banda ranchera mexicana, nominada ya tres veces al Latin Grammy.

Todo iba bien, pero al parecer el afán de protagonismo de las chicas, y una que otra rencilla previa, descontroló todo y las bailarinas pasaron a ser rivales e iniciaron una pelea que acabó con la música y obligó a músicos y staff a intervenir, ante la mirada atónita del público.

Aunque ocurrió el 25 de abril, en los últimos días se viralizó la pelea entre las mujeres, que terminó con la cancelación del evento.

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