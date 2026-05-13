Jordi Castell: animador "involucrado con menores" ya fue denunciado

La semana pasada, el panelista del programa "Tal Cual" de TV+ Jordi Castell afirmó que la farándula chilena estaba preocupada de cosas sin importancia, frente a casos como el de un animador de televisión "involucrado con menores de edad, con excesos de droga, incluso con adicciones que están siendo peligrosas".

"Hay gente encubriendo una situación que es muy delicada de alguien que tiene mucha visibilidad en televisión en este minuto", lanzó, causando miles de comentarios en redes sociales, con usuarios lanzando nombres al azar y cuestionando por qué el también fotógrafo no identificó a la persona.

Ante esta crítica, Castell ocupó su cuenta en TikTtok para explayarse en el tema y argumentar que no explicitaba el nombre del personaje televisivo porque éste ya fue denunciado ante la justicia.

"Me quiero hacer cargo. Es cierto que se habla de menores, es cierto que es alguien que comete excesos y es cierto que todos sabemos quién es, pero ¿por qué no lo decimos? No porque queramos encubrir ni ser cómplices de una situación. Es algo más sencillo. Esos menores tienen padres, esos padres ya iniciaron acciones legales", apuntó.

Castell agregó: "Esas acciones legales están no sé en qué tribunal y desconozco el proceso judicial que hay, y es esa la razón por la que uno debe ser cauto como comunicador. Porque si bien estamos contando cosas que pasan, hay cosas que son mucho más graves que las que están realmente cubriendo los programas de farándula. Esa era mi crítica y mi queja...".

Las palabras de Jordi Castell incluso provocaron la reacción de José Antonio Neme, conductor del matinal "Mucho Gusto" de MEGA, cuyo nombre apareció en decenas de comentarios en las publicaciones de redes sociales: "Soy la persona más honesta del planeta... nunca he consumido drogas duras".

"Al que le quede el poncho, que se lo ponga. De mí no se puede tratar, imposible", declaró al programa "Qué te lo digo", de Zona Latina.