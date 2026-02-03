Lamine Yamal inició su faceta de modelo junto a reconocida marca

El atacante español de FC Barcelona Lamine Yamal dio paso a su faceta de modelo al firmar un acuerdo de alianza con una importante marca de ropa y accesorios estadounidense.

"No podría estar más emocionado de comenzar este camino, ya que fuera de la cancha me gusta experimentar con la moda", contó el futbolista.

Por su parte, Jennifer Foyle, presidenta de American Eagle, destacó que "el deporte es una parte fundamental de la identidad de nuestra comunidad. El fútbol conecta con una audiencia global incomparable, y esta alianza multianual con Lamine Yamal refuerza nuestro compromiso con el deporte y con nuestros clientes".

El contrato con American Eagle, vigente por cinco años a partir de junio de 2026, contempla campañas globales lideradas por el futbolista y el desarrollo de productos de edición limitada.