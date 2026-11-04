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Tópicos: Deportes | Fútbol | FC Barcelona

Rodri se lesionó en Champions y quedó descartado para duelos de España

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El mediocampista sufrió una molestia muscular ante Aston Villa y también se perderá los próximos compromisos de la selección española.

Rodri se lesionó en Champions y quedó descartado para duelos de España
 EFE
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Rodri, mediocampista de FC Barcelona, quedó descartado para el partido de este domingo 8 de noviembre ante Atlético de Madrid, y para los próximos duelos de la selección de España, por una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, según informó este miércoles el conjunto catalán.

El futbolista fue reemplazado durante el entretiempo de la victoria 3-0 sobre Aston Villa en la Liga de Campeones, debido a molestias físicas. Los exámenes médicos detectaron una "pequeña lesión" y el club explicó que el tiempo de recuperación "lo marcará la evolución de la lesión".

De acuerdo con fuentes del elenco azulgrana consultadas por EFE, Rodri también será baja en la selección española para los compromisos ante República Checa e Inglaterra por la Liga de las Naciones, cuya nómina anunciará este viernes el entrenador Luis de la Fuente.

La ausencia del volante se suma a las de Jules Koundé, Eric García, Xavi Espart, Andreas Christensen, Dani Olmo y Roony Bardghji. Ante este escenario, Hansi Flick deberá evaluar las opciones de Marc Bernal y Frenkie de Jong para enfrentar a Atlético de Madrid.

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