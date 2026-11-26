La previa del duelo entre FC Barcelona y Sabah por la UEFA Champions League en Azerbaiyán dejó una de las anécdotas más insólitas de la semana, protagonizada por el mediocampista neerlandés Frenkie de Jong.

Cuando el futbolista culé terminaba de comparecer ante los medios y se disponía a abandonar la sala de conferencias, fue interceptado con una inesperada pregunta sobre su compañero Lamine Yamal.

"Hola, Frenkie. Una pregunta: ¿Es verdad que Lamine Yamal no vino a jugar la Champions porque se quedó jugando al GTA?", le consultaron sin filtro, aludiendo al popular videojuego lanzado hace unos días.

El momento se viralizó rápidamente en redes sociales por lo extravagante de la consulta y la desconcertada reacción del jugador.

Revisa el curioso momento a continuación: