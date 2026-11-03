[VIDEOS] Raphinha anotó por partida doble ante Aston Villa en la Champions League

El brasileño Raphinha, delantero de Barcelona, anotó dos goles en la victoria 3-0 sobre Aston Villa, en el partido disputado este martes por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League.

El jugador del cuadro catalán consiguió su primera conquista a los 52 minutos, cuando sacó un remate que se desvió en un defensor y terminó en el fondo de la portería del conjunto inglés.

Luego, a los 64 minutos, Raphinha completó su doblete tras una gran jugada individual de Joao Cancelo, quien lo asistió con un preciso pase para que definiera y estableciera el 3-0.